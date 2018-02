Arco, directo al blanco de la polémica

Los Reyes, en la feria | La visita de los Reyes a Arco ayer estaba marcada por la posibilidad de pasar por la galería Helga de Alvear. No obstante, no se produjo. Tal y como estaba previsto --la organización recordó que se trataba de un recorrido cerrado antes de la polémica--, don Felipe y doña Letizia estuvieron cerca de la galería pero no pisaron su stand. Los Reyes realizaron una visita de cerca de una hora de duración en la que visitaron una quincena de galerías, acompañados por una numerosa comitiva,entre la que se encontraba la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.