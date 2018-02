El secuestro judicial de la obra "Fariña" agota los ejemplares en las librerías gallegas

El libro "Fariña", del periodista gallego Nacho Carretero, se agotó ayer en las librerías de Galicia al trascender que una juez de Collado Villalba (Madrid) acordó el secuestro cautelar de la obra a petición del exalcalde de O Grove José Alfredo Bea Gondar, quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del K.O. por supuesta vulneración de su derecho al honor al ser citado en un párrafo y en una nota a pie de página.

Al cierre de esta edición, Bea Gondar no había depositado la fianza de 10.000 euros fijada por el juzgado para el cumplimiento de la medida, que conllevaría, también, la prohibición de imprimir y comercializar ejemplares.

Tras conocerse la decisión judicial, el goteo de clientes en las librerías gallegas para hacerse con un ejemplar de "Fariña" fue incesante. En la histórica Librouro de Vigo confirmaron que se agotaron todos los ejemplares ya por la mañana. La demanda llegó hasta el punto de que algunos establecimientos ya repusieron más unidades, como ratificaron desde la librería Cascanueces, en A Coruña, o Cronopios y Couceiro, en Santiago. "Hubo una demanda especial, nos quedan poquitos ejemplares de los que nos mandaron por la tarde, se agotó por la mañana", explicaron desde Cronopios.

Al cierre de esta edición, las librerías no habían recibido ninguna circular de la editorial o distribuidora sobre el tratamiento del libro, así que, según indicaron, lo seguirán vendiendo como hasta ahora. "Antes ya era muy conocido, pero ahora ha venido mucha gente por la curiosidad, la venta se disparó", remarcó la portavoz de Cronopios.

"Es un hecho probado"

Las reacciones a la decisión judicial de ordenar secuestrar "Fariña" como medida cautelar, atendiendo a la solicitud del exalcalde de O Grove en su demanda por injurias y calumnias, no se hicieron esperar. En declaraciones al programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, el autor del libro, Nacho Carretero, reconoció que la decisión judicial puede "dañar de forma irreparable" a la editorial Libros del K.O. "Si el secuestro se estirase más de lo previsible, el daño podría llegar a ser definitivo", lamentó Carretero, quien insistió, no obstante, en el derecho del demandante de llevar el libro a los tribunales y en su respeto a la decisión de la juez. "Sale reflejado [en referencia a Bea Gondar] en dos líneas en las que plasmo un hecho probado en su momento en un juicio en la Audiencia Nacional. Fue absuelto por el Supremo por un defecto de forma. En el libro solo digo que fue procesado, y eso es un hecho probado", insistió Carretero, y recalcó: "No escribí una canción, no escribí una ficción, es un libro periodístico".

La decisión judicial no solo disparó ayer las ventas de "Fariña", hasta el punto de que el libro de Nacho Carretero (A Coruña, 1981) -publicado en 2015 y con diez ediciones impresas a sus espaldas- se convirtió en número uno en ventas en Amazon. En algunas librerías también creció la demanda de otros títulos del autor, también publicados porla editorial Libros del K.O.

Pese a acordar el secuestro cautelar de "Fariña" a petición del exalcalde grovense, la juez madrileña desestimó la pretensión de Bea Gondar -que aparece citado en el libro por supuestos vínculos con el narcotráfico gallego- de frenar la emisión de la serie de televisión basada en el libro de Carretero. Alega que la fecha de emisión de esa producción es incierta, así como el guion de la misma, por lo que sería desproporcionado paralizar su emisión. Para la magistrada, el contenido de "Fariña" y las supuestas imprecisiones denunciadas por el exalcalde de O Grove en el libro otorgan base suficiente para, sin prejuzgar el fondo del asunto, atender a su petición. La juez determina que el demandante debe depositar una caución de 10.000 euros para responder de los posibles daños y perjuicios que la medida cautelar suponga para el patrimonio del demandado. Según la documental económica aportada por los demandados, los beneficios de la publicación del libro ascienden a 92.000 euros para el autor y 165.000 euros para la editorial.