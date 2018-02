Radio transfronteriza nas escolas

Entre as nove da mañán e as dúas da tarde o alumnado do IES de Breamo de Pontedeume e o Agrupamento de Escolas Sidónio Pais de Caminha realizaron cinco horas de radio en directo retransmitidas a través do portal Escolas nas Ondas ( www.escolasnasondas.com) con imaxe en directo desde o auditorio do instituto eumés e desde a Rádio Afifense.

Aínda que o Día Mundial da Radio tivo como temática o mundo do deporte e a radio, outros contidos específicos foron abordados polo alumnado de ambos centros. No caso do IES Pontedeume foron os alumnos da ESO e de Bacharelato e no de Caminha os do Jardim de Infancia, Primaria e Secundária da Escola Básica e Secundária de Vila Praia de Áncora.

Trataron temas tan diversos como: a Serraçao da Velha (unha manifestación da cultura popular local), as herbas aromáticas e medicinais, o deporte, a emigración, a música e mesmo houbo actuacións musicais en directo.

Recibíronse chamadas do exterior e pasaron polos estudios deportistas e políticos como o Vereador da cultura da Câmara de Caminha falando da importancia do deporte, do Patrimonio e da educación cos medios de comunicación como aliados.

Ademais destes centros que realizaron cinco horas de programación, centros educativos de Braga, Valença do Minho, Cotobade, Salceda de Caselas, Salvaterra, Ponteareas, Gondomar, Vigo, Pontevedra, Sanxenxo, Arteixo, Coristanco, Rianxo, San Sadurniño, Burela, Monforte de Lemos e Ourense enviaron programas desde as súas propias radios como Radio Faladora, Radio Pinguela, Radio Altamira, Radio Abrente, Radio FS, Radio Turonio ou Radio Furoca. Programas de alumnos sobre a radio e deporte en formato podcast están xa no portal Escolas nas Ondas.

Para a xornada recibíronse mensaxes de artistas como a cantante Uxía, o xornalista de RNE-Radio 3 Iñaki Peña, o xornalista deportivo da Radio Galega Xaime Escudeiro ou o xogador do FC Barcelona, Denís Suárez, de Salceda de Caselas.

Ponte...nas ondas! está a promover o emprego das emisións "radiovisuais" nos centros educativos e a elaboración de podcasts en diferentes obradoiros que se están impartindo nos centros educativos de Galiza e do norte de Portugal e que está incrementando o uso da radio como ferramenta educativa.