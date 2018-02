O Vindel acolle a celebración do Día Internacional da Lingua Materna

O Museo do Mar de Galicia "convertido en espazo emblemático pola presenza do Pergamiño Vindel", segundo explicou o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, acolleu onte a celebración institucional do Día Internacional da Lingua Galega, promovida desde a UNESCO e secundada por sexto ano desde a Rede de Dinamización Lingüística (RDL) da Xunta de Galicia. Deste xeito, pretenden chamar a atención sobre a "permanencia e transmisión de xeración en xeración na mesma lingua galega na que Martín Códax cantou hai oito séculos a través dunha cadea que nos liga co noso pasado e co noso futuro e que as presentes xeracións temos a obriga e a responsabilidade de manter", destacou García.

O lema da UNESCO para a celebración, coa que se quere impulsar o coñecemento e a práctica das linguas maternas en todos os eidos da sociedade, é Preservar a diversidade lingüística e promover o plurilingüismo para apoiar os obxectivos de desenvolvemento sustentable. Con el quérese destacar o papel das linguas locais, especialmente as minoritarias, para lograr unha educación de calidade que permita que cada persoa poida chegar a ser todo o que desexa e a integrarse plenamente na sociedade.

Acompañaron o secretario xeral nesta conmemoración o delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves; as concelleiras de Cultura e de Educación redondelás, Teresa París e Ángela Antón, respectivamente; e o director do Museo, Vicente Caramés.

Ata alí acudiron nenos e nenas que cursan 4º e 5º de educación infantil no CEIP Outeiro das Penas de Cesantes, Redondela, concello pertencente á Rede de Dinamización Lingüística. No marco da celebración, estes alumnos tiveron oportunidade de gozar do Cancioneiro miúdo dos trobadores Alfredo e Christian, do grupo A Roda, e dunha visita á exposición O Pergamiño Vindel, un tesouro en sete cantigas e mais ao acuario.

A Xunta de Galicia vén sumándose a esta conmemoración desde o 2011 e a RDL incorporouse a ela dous anos despois, tras a súa creación, contextualizándoa na nosa comunidade, orientándoa á promoción e transmisión da lingua galega e celebrando cada ano un acto institucional en colaboración cun dos seus concellos adscritos (nesta ocasión, ao pé do Pergamiño Vindel).

A lingua materna é aquela en que os nenos e nenas aprenden a falar e a relacionarse co seu contorno máis próximo. A UNESCO quere impulsar o coñecemento e a práctica das linguas maternas de menos falantes tamén na escola, nos medios de comunicación, na internet... fóra dos ámbitos en que moitas delas quedan recluídas. O Día Internacional da Lingua Materna estableceuse para sensibilizar acerca da importancia dos idiomas.