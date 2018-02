El Gobierno británico acusa a Oxfam de ocultar el escándalo

La ministra de Desarrollo Internacional de Reino Unido, Penny Mordaunt, acusó a la ONG Oxfam de "traicionar" la confianza de instituciones y donantes por la forma en la que gestionó el escándalo sexual de Haití, ocultando u omitiendo datos en sus informes -- "muy posiblemete de forma deliberada"- para proteger su reputación. "No entregaron un informe completo a la Comisión de Ayuda, no entregaron un informe completo a sus donantes, no proporcionaron informe alguno a las autoridades pertinentes. En mi opinión, engañaron", ha criticado Mordaunt en una comparecencia parlamentaria, según 'The Guardian'.

A raíz de que saliese a la luz la contratación de prostitutas por parte de personal de Oxfam durante los trabajos tras el devastador terremoto que sacudió Haití en 2010, Mordaunt ha recriminado a la ONG que no informase de los posibles abusos o irregularidades cuando tuvo constancia de ellos.

Por su parte, la organización británica Oxfam anunció ayer en el parlamento británico que investiga 26 nuevos casos de conducta sexual inapropiada de su personal, tras el escándalo de las prostitutas en el devastado Haití. "En Oxfam en Gran Bretaña hemos tenido 26 historias, denuncias que nos han llegado y que eran nuevas, o historias más viejas de gente que dijo 'no informé de esto en su momento", dijo su director general, Mark Goldring, en la comisión parlamentaria de ayuda internacional.

En consecuencia, Goldring precisó que se trata de denuncias de hechos "que se prolongan en un periodo extenso de tiempo, no hablo de casos recientes". "Queremos que la gente hable allí dónde esté, sin importar cuándo ocurrieron estas cosas. Algunos de estos casos tienen relación con el Reino Unido, otros con nuestro programa internacional", añadió.

Las explicaciones se producen al día siguiente de que Oxfam presentase sus disculpas al pueblo haitiano por el comportamiento de algunos de sus integrantes y expresase su "vergüenza" tras remitir a las autoridades locales una investigación interna. Sobre el impacto de la crisis en la organización que dirige, Goldring reveló que "unas 7.000 personas cancelaron sus donativos regulares en los últimos diez días.