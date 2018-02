O premio literario San Clemente chega por primeira vez aos 1.000 lectores

O secretario xeral de Política Lingüística e o director do IES Plurilingüe Rosalía de Castro presentaron a XXIII edición acompañados polos directores dos centros composteláns participantes. // Xoán Álvarez

O secretario xeral de Política Lingüística e o director do IES Plurilingüe Rosalía de Castro presentaron a XXIII edición acompañados polos directores dos centros composteláns participantes. // Xoán Álvarez

O Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente Rosalía-Abanca alcanza por primeira vez a cifra de 1.000 lectores galegos e europeos participantes no mesmo e logra involucrar a totalidade dos institutos de ensino secundario da capital de Galicia. Trátase das dúas principais novidades desta XXIII edición do galardón, que dan conta da boa acollida desta iniciativa impulsada desde a Asociación Cultural Instituto Rosalía de Castro en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e mais co patrocinio de Abanca.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director do IES promotor, Ubaldo Rueda, presentaron os detalles do acto de entrega de premios que acollerá o propio centro educativo o vindeiros 1 e 2 de marzo, días no que Xosé Monteagudo, Ralf Rothmann e Fernando Aramburu recollerán cadanseu galardón concedido polo alumnado e debaterán cos/as participantes.

García Gómez salientou que "a participación desta iniciativa de prestixio e recoñecemento para a literatura escrita na lingua propia de Galicia desde a comunidade educativa adquire unha nova dimensión, ao tempo que medra a colaboración institucional coa implicación de todos os institutos composteláns, que se suman ás doutros institutos galegos e estranxeiros que viñan participando ata o momento".

García e Rueda estiveron acompañados polos directores dos restantes IES composteláns participantes, representados por Manuel Portas, do IES Arcebispo Xelmírez I; por Ana Mª Alonso, do IES Arcebispo Xelmírez II; e por Carlos Enrique Encisa, do IES Antón Fraguas.

Na edición XXIII do Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente, o Premio en Lingua Galega recaeu en Xosé Monteagudo, pola obra "Todo canto fomos" (Ed. Galaxia); o Premio en Lingua Castelá en Fernando Aramburu, pola obra "Patria" (Ed. Tusquets); e o Premio en Lingua Estranxeira en Ralf Rothmann, pola obra "Im Frühling sterben/Morrer na primavera" (Ed. Suhrkamp).

Como principal novidade nesta edición, o certame alcanza o milleiro de lectores e lectoras de ensino secundario e consegue involucrar nesta ocasión á totalidade dos IES da capital galega que ofrecen estudos de bacharelato), que se suman aos centros educativos de Galicia e do estranxeiro que viñan participando ata o momento.