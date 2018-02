Los implicados en el escándalo sexual de Oxfam en Haití amenazaron a testigos

La ONG Oxfam empañó su misión de ayuda en Haití con la contratación de prostitutas por parte de uno de sus responsables y el acoso de otros empleados mientras algunos sufrieron incluso amenazas físicas, reveló un informe interno de 2011 divulgado este lunes.Según este informe de once páginas, hecho público en una versión parcialmente censurada, el exdirector de Oxfam en Haití, el belga Roland Van Hauwermeiren, reconoció haber pagado a prostitutas en locales de la organización. La ONG estaba desplegada en Haití tras el seísmo de 2010, que dejó más de 200.000 muertos. "Es absolutamente horrible", dijo la primera ministra británica Theresa May. Estas conductas "están muy por debajo de los estándares que podemos esperar de las organizaciones benéficas y ONG con las que trabajamos", agregó.

El informe, redactado tras una investigación interna, no descarta que alguna de las prostitutas fueran menores. La haitiana Mikelange Gabou explicó a "The Times" que tuvo una relación con Van Hauwermeiren cuando ella tenía 16 años y él 61. Según su testimonio, el belga le dio dinero y pañales para su bebé y a veces invitaba a su casa a mujeres que buscaban trabajo, a las que daba dinero. "Me ayudaba pero tenía muchas chicas. Siempre eran mujeres de allí, haitianas, las mujeres eran su distracción", aseguró.

La semana pasada Van Hauwermeiren dijo en una carta enviada a los medios belgas que nunca organizó orgías con jóvenes prostitutas, pero reconoció que tuvo relaciones sexuales con "una mujer honorable y madura" a quien no dio dinero.