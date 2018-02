La acusación particular pide abrir juicio al líder de los "miguelianos" y a su familia

De los 17 investigados inicialmente en el denominado como caso de los "miguelianos", poco a poco se va clarificando quiénes son los que pueden acabar por sentarse en el banquillo de los acusados de la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra, al menos a tenor de los pasos que están dando tanto la acusación pública como la particular. Si bien en los últimos días trascendía que la Fiscalía solicitó a la Audiencia el procesamiento de un total de siete personas -además del líder, Miguel Rosendo, Ivana Lima e Iria Quiñones, dos de las consagradas; y de Esteban R. M., padre general de los consagrados; José Carlos A.M.; Belén E.F., vocal de la junta directiva; y Dolores E.L., fiscal de la orden-, ayer la acusación particular que ejercen las familias de las víctimas confirmó que se pedirá la apertura de juicio oral únicamente de cuatro investigados: Miguel Rosendo, su esposa y sus dos hijos.

Así lo explicó la abogada que representa a las víctimas y que ejerce la acusación particular, Ana Reguera, quien recordó que desde el inicio de la instrucción de la causa la parte a la que representa nunca dirigió su labor acusatoria "contra nadie que no fueran estas personas": Miguel Rosendo, su mujer y sus dos hijos.

La abogada explicó a FARO que "discrepa" con el criterio de la Fiscalía al no incluir en su petición de procesamiento a estos tres familiares directos del líder de la orden disuelta, puesto que cree que hay indicios de que pudieran haber incurrido en alguno de los delitos que se investigan en la causa, que van desde abusos sexuales a delitos contra la integridad moral, asociación ilícita, contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales. De hecho, señaló su posible participación no solo en los delitos de índole económico que se investigan, sino también "en las vejaciones y humillaciones" que habrían sufrido las víctimas de estos hechos.

La letrada no quiso valorar el contenido de la rueda de prensa que ofrecieron el pasado viernes tres de las antiguas mujeres congregadas en Orden y Mandato de San Miguel Arcángel. No obstante, sí dijo que considera un "error" estas comparecencias públicas que están realizando, así como su "falta de prudencia".