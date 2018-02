"A Revista" da TVG recibe hoxe ao galego Jorge Pena, que cruzou o océano Atlántico a remo

O programa A Revista Fin de Semana da TVG recibirá a visita do arquitecto, navegante e aventureiro coruñés Jorge Pena, que ven de converterse no primeiro español en culminar con éxito a Talisker Whisky Atlantic Challenge, unha das probas máis duras do mundo, consistente en cruzar o océano Atlántico a remo. Tras case dous meses remando en solitario, debido ao abandono do seu compañeiro, o pasado día 11 rematou a fazaña.