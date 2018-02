Un viernes en alerta por lluvia antes de un fin de semana de sol invernal en Galicia

Si todavía no has salido a la calle, no olvides el paraguas. La jornada se presenta muy lluviosa en la franja occidental de Galicia debido a la influencia de una borrasca situada en el Atlántico Norte, informa Meteogalicia.

De hecho, tanto la provincia de A Coruña como el litoral de Pontevedra estarán en alerta amarilla por acumulaciones de agua de más de 40 litros por metro cuadrado, que de manera local pueden llegar a más de 60.

También hay alerta, en este caso naranja, por olas de entre cinco y seis metros en todo el litoral gallego.

En cuanto a las temperaturas, seguirán en valores medios y con una oscilación térmica muy reducida. Vigo se moverá entre los 12 y los 15 grados Celsius, Ourense entre los 12 y los 14 y Pontevedra entre 13 y 15.

Este tiempo lluvioso dará paso a un fin de semana en el que predominará el sol, eso sí, con acusado descenso de las temperaturas. El viento del noreste empujará las mínimas hasta los 4 grados Celsius en Vigo y Ourense, y a los 5 en Pontevedra, mientras que las máximas se quedarán en 14 grados en las dos primeras ciudades y en 15 en la capital provincial.