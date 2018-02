ONG gallegas temen el "efecto Oxfam"

También en ese punto coincide García Coba. "Nuestras cuentas son públicas; acreditamos y justificamos los gastos a posteriori y la transparencia es absoluta", indicó. También aseguró que nunca se había registrado un caso similar en Cáritas. "La prostitución de menores no tiene calificativos, pero por 4 o 5 individuos, no podemos juzgar a todas las ONG. Seguimos necesitando colaboración; la crisis no ha pasado. La recuperación de la Economía es un hecho, pero la pobreza se ha cronificado", explica el secretario general de Cáritas, organización que atiende a unas 1.500 familias al año en Vigo. y cuenta con casi 400 socios colaboradores.

Ya con las cartas sobre la mesa, la desconfianza en Oxfam tiene pocos visos de revertir. Así lo han hecho saber, más allá de los socios, las compañías que colaboran con Oxfam en el Reino Unido. El portavoz de Oxfam Intermón nombrado por la ONG para Galicia, Francesc Mateu considera que las bajas de más de 1.200 socios en España son "legítimas". "Pero nos hemos encontrado con una sociedad madura; puesto que hay tantas bajas como mails diciéndonos que prosigamos nuestro trabajo, a pesar del comportamiento de esas personas... ". En su opinión, aún es pronto para evaluar cómo de importante será la merma de recursos para Oxfam, por parte de empresas patrocinadoras, además de socios. "Cuando nos damos de baja no estamos castigando a las personas de Oxfam que tuvieron una conducta sexual reprobable, sino a todas las personas que están esperando una oportunidad para salir de su situación", razona.

Sin embargo, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu anunció ayer dimisión como embajador de Oxfam, en respuesta a las "acusaciones de inmoralidad y posible criminalidad" de los directivos en Haití. Y la oficina del premio Nobel de la Paz aseguró que está "profundamente decepcionado".

"La explotación sexual y el abuso de niños bajo cualquier circunstancia es condenable. Ninguna organización es inmune a este flagelo", también aseguró ayer Henrietta H. Fore, directora ejecutiva de UNICEF.





Antonio Hernández - Presidente Red Gallega contra la Pobreza (EAPN)

"Estamos auditadas por la Administración; en Galicia no se ha dado ningún caso"







José Antonio García Coba - Secretario General Cáritas Tui-Vigo

"No podemos juzgar a todas las ONG por 5 individuos; seguimos precisando ayuda"