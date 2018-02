Vigo acogerá hasta junio 22 conciertos de la Rede Galega de Música ao Vivo

Vigo es una de las catorce localidades gallegas que cuentan con salas asociadas a la Rede Galega de Música ao Vivo. Dentro de este marco, el público vigués podrá disfrutar de 22 conciertos durante el primer semestre de 2018. Entre ellos, el que Tato Trío ofrecerá mañana viernes, a partir de las 22.30 horas, en La Pecera (r/Pizarro, 35), local que es una de las nuevas incorporaciones al circuito promovido por la Xunta de Galicia.

Esta sala acogerá otros siete conciertos dentro del primer periodo de la programación anual, de la que también forman parte en Vigo La Fábrica de Chocolate, con diez actuaciones programadas, y El Contrabajo, con cuatro.

Además de estos establecimientos vigueses, otros veinte locales de las cuatro provincias fueron seleccionados para la nueva etapa de la Rede Galega Música ao Vivo, circuito gestionado por la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) con el fin de contribuir a la programación estable de música en directo en salas privadas, con especial atención a grupos y artistas gallegos. De hecho, la mayor parte de las formaciones que actuarán en Vigo durante esta primera mitad de 2018 son gallegas. Abarcan un amplio abanico de géneros musicales que van del pop y rock al jazz, blues, rap o folk.

En La Pecera, además del citado Tato Trío y de Aló Django Cuarteto e Sabela King & The Heartbreakers (que ya tocaron en enero), se van a presentar los grupos The Fabulous Resaca Brothers (2 marzo), Dous (6 abril), Mad Martin Trío (14 abril), The Lákazans (21 abril) y Bakin Blues Band (28 abril).

Por su parte, La Fábrica de Chocolate Club ya acogió los conciertos de Creole Kings y Raiba, y próximamente programará a Dakidarría (15 de marzo), Patricia Moon (5 de abril), Helena Goch (7 de abril), Habitación Vudú (30 de abril), Presumido (4 de mayo), Lesuit (16 de mayo), Cora Sayers (18 de mayo) y Gold And Colt (8 de junio). En El Contrabajo, dentro de este mismo circuito tocarán Miguel Lamas Quartet (10 de marzo), Igloo (6 de abril), AAF 60 (21 de abril) y Sumrrá (11 de mayo).

Tras un proceso de renovación consensuado con las principales asociaciones del sector, y con el objetivo de profesionalizar la Rede Galega de Música ao Vivo, Agadic duplicó su inversión anual hasta los 185.000 euros. En este primer semestre de 2018, serán 48 las bandas protagonistas de los 145 conciertos previstos en toda Galicia dentro de este circuito.