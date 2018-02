San Valentín 2018 | Felices los cuatro con el poliamor: "Es difícil, pero merece la pena"

En el día de los enamorados, hay personas que no se limitan a felicitar a una sola persona. El término del poliamor no es nuevo. La Fundéu lo barajó como palabra del año en 2015, pero no se ha quedado en una moda.

La directora del Instituto de Psicología y Sexología Espill y presidenta de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual (AESyMeS), María Pérez Conchillo, define al poliamor coom una relación más basada en el sexo que en el amor. Sus partidarios consideran que este sentimiento no tiene que estar restringido porque si quieres a alguien deseas lo mejor para esa persona, y eso incluye permitirle ampliar su vida amorosa y sentimental.

"Son unas relaciones consensuadas abiertas, en las que se entiende que se pueden querer y mantener relaciones emocionales, íntimas o sexuales de forma duradera con más de una persona y no tienen por qué ser necesariamente sexuales", ahonda Conchillo.

"El poliamor consiste en amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética", defiende el portal Poliamor Madrid, que diferencia esta visión de las relaciones a la poligamia. "El término 'poligamia' se usa para describir a un hombre casado con varias mujeres o a una mujer casada con varios hombres", subraya.

En un reportaje publicado por el diario inglés 'The Independent', el terapeuta sexual Peter Saddington señala que el poliamor ya es una realidad y será más aceptado según haya más parejas reconociendo que se encuentran esa situación.

Dos londinenses dan su mismo testimonio en el artículo: Blythe Pepino y Tom Jacob. Desde el principio decidieron que, en su relación, cada uno podría acostarse con quien quisiera. "Nos pusimos una regla: si alguno de nosotros ha estado con otro, guardamos un poco de tiempo para tratar el asunto el día siguiente". "Es ingenuo decir que no requiere un montón de trabajo, pero merece la pena", reconoce Jacob.

La página especializada sobre poliamor asegura que el movimiento se encuentra "en una fase comparable al movimiento gay hace varias décadas, luchando por ser más visible en la sociedad, por ser aceptado como una opción legítima y por tener los mismos derechos que las parejas monógamas".