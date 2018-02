El mejor truco para dormir si das muchas vueltas en cama

Pegar vueltas recorriendo cada rincón de la cama es una de las reacciones más habituales cuando no logramos conciliar el sueño. Hasta un 48% de los españoles encuestados por la Sociedad Española de Neurología (SEN) aseguran sufrir algún trastorno relacionado con quedarse dormido, por lo que casi la mitad de la población sufre cuando se acuesta en cama.

Para lograr la relajación necesaria hay numerosos consejos, que van desde la alimentación durante la cena o a tácticas mentales, como el ejercicio 4-7-8 que ayuda a dormirse en solo un minuto.

Si lo que queremos es dejar de dar vueltas durante la noche, una investigadora de la Universidad de Cleveland, en Estados Unidos, dio con el método definitivo. La doctora Harneet Walia, del centro de trastornos del sueño en la clínica, asegura que lo mejor es levantarse si pasamos más de 30 minutos intentando dormir.

Walia afirma, en una entrevista a US News, que "la mente puede condicionarse" en el dormitorio si no dejamos de movernos. En caso de no lograr conciliar el sueño, lo ideal es levantarse e ir a otra parte hasta que vuelva el cansancio. Dar vueltas en la cama puede condicionar al cerebro a ver el dormitorio como una zona donde activarse.