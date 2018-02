Paul Simon anuncia las fechas de su gira de despedida

Paul Simon (Newark, Nueva Jersey, 1941) anunció a finales de enero su retirada definitiva de los escenarios con un concierto de despedida que tendrá lugar el 15 de julio en el Hyde Park de Londres. La última gira recorrerá Norteamérica durante mayo y junio, y que tendrá ocho fechas en suelo europeo antes del final en Londres. Los detalles están en www.paulsimon.com. "A veces me he preguntado como me sentiría al llegar a un punto donde mi carrera llegara a un final natural. Ahora lo sé: Se siente un poco de inquietud, un toque estimulante y algo de alivio", explica Simon.