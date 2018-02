CLUB FARO | Domínguez: "Los Suaves son el mejor grupo de rock de la historia de España"

"Los Suaves son la mejor banda de rock and roll de la historia de España; si hubieran nacido en EE UU serían millonarios" aseguró el miembro fundador Javier Domínguez Álvarez (Ourense, 1957), especialista en Historia Contemporánea, profesor del instituto Valle Inclán de Pontevedra y el pequeño de los hermanos Domínguez, que completó la frase con un chascarrillo que desató las risas del público, "ellos, y yo también". Entre las razones que luego se apuntarían, está que nunca el hard rock, heavy o rock'n' roll fue un estilo bendecido en España.



El autor del libro "Mi casa es el rock'n' roll"se adentró en las anécdotas más insólitas del grupo de rock ourensano, cuyo éxito cosechó la Medalla de Galicia, ayer en el Club FARO. Aseguró, entre otras historias desconocidas, que pocas horas después del concierto en el que la banda ourensana teloneó a los americanos The Ramones el 13 de noviembre de 1981 en A Coruña, en el siguiente ensayo, el amplificador se rompió nada más enchufarlo. "Si llega a haber fallado ese día, hoy no estaríamos aquí", dijo alabando la suerte del grupo en algunos momentos vitales. Tampoco fue casualidad que, antes de la conferencia, sonase en la sala uno de los discos del grupo en directo; una esencia germinal que todos defendieron. "Los Suaves es un grupo de directos". Hubo melancólicos recuerdos de unos orígenes "salvajes" en directo.

Por su parte, el fundador del grupo y bajista, Charly Domínguez, analizó el éxito logrado como la suma de "letras geniales de cantautor, porque Yosi siempre quiso ser Bob Dylan o Neil Young, con un 'sonido muro' apisonadora". En algún momento de confidencias, el músico ourensano recordó que en los años 80, en Ourense había músicos de jazz y músicos de orquesta, pero los miembros de un grupo de rock como Los Suaves eran "como marcianos". que no se veían bien. A lo que el exguitarrista del grupo, Moncho Costoya añadió que aquellos que hace treinta años los miraban con desaire, hoy ansiarían tocar con Los Suaves. A este ex guitarrista, Costoya, los miembros de la banda le atribuyeron el sonido característico que popularizó al grupo e, incluso, el cambio hacia el heavy que evidenció el cambio de la chaqueta vaquera a una 'chupa' de cuero.

Fue un participativo coloquio que el presidente del Club de adictos a Deep Purple de Vigo, Carlos Fernández, se encargó de introducir con un breve repaso por la historia de 36 años de grupo. "Los años noventa son la época dorada de Los Suaves, cuando se convierten como grupo gallego en la banda más premiada a nivel estatal: mejor letrista, mejor guitarrista,... y, con 116.000 discos vendidos, es un grupo que ya empieza a tener la legión de fans que llenan un auditorio de más de quince mil personas", aseguró.

Desde cuando tres hermanos forman a principio de los años ochenta un grupo en su ciudad natal, y ven cumplido así su sueño. Paso a paso su carrera va tomando forma. Primero ofreciendo pequeños pero intensos conciertos en locales como las discotecas Long Play, Nitons o Zeppelin, después abriendo para The Ramones y, más tarde, incorporando nuevos músicos a la banda, para la grabación de su primer disco, "Esta vida me va a matar". De ahí a tener una plaza con su nombre en Ourense, su localidad natal -y omnipresente en su historia-:Quizás en todo el coloquio, la única concesión a la crítica de Javier Domínguez fuese el reconocimiento de que "El jardín de las delicias" es un disco "flojo, pero no malo". La banda llegó a editar once discos en estudio, tres directos y cinco recopilatorios.

Una de la preguntas del público se dirigió a la autoría de la pintada que estuvo en la paredes del Obispado de Ourense durante años: "Dios es suave", pero que solo fue resuelta con sospechas por parte de Charly. Además, apuntaron a otra en el exterior de una emblemática sala barcelonesa -hubo una época que en Barcelonaen na vida siempre había un concierto bajo el nombre de Navidades Suaves-. Charly tuvo palabras para muchos de los exmiembros de la banda, como Ángel Barrio -conocido por todos como Gelo y que según el libro de Domínguez, no tocó en los discos-. De él dijo que, al principio de la historia rockera en los conciertos, se sumaba a su costumbre de saludar y agradecer al público haber estado en el concierto.

Por su parte, Javier Domínguez aseguró que "Yosi sigue siendo el mayor poeta en el rock español, muy por delante de Robe de Extremoduro, o del propio Sabina". El autor, al que ocupó siete años hacer el libro, tuvo acceso al archivo personal de Carlos Domínguez, Charly. "No tenéis ni idea de las llamadas que hice", aseguró el escritor, que quiso contactar con todos - no lo logró con el guitarrista catalán Toni Vallés, que sustituyó por unos meses a Alberto Cereijo- los exmiembros del grupo. "Quería que fuese un documental, elaborado por las voces de la gente que estuvo en Los Suaves", aclaró.