Dejar de tomar gluten antes del diagnóstico de celiaquía dificulta la detección

Llevar una dieta sin gluten antes de ser diagnosticado de celiaquía dificulta la detección, tratamiento y seguimiento de la enfermedad, según ha alertado el responsable de la Unidad de Enfermedad Celiaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Sergio Farrais, en el "Manual de la Enfermedad Celiaca", elaborado por la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), con la colaboración de Nestlé.

Y es que, tal y como ha argumentado el especialista, a pesar de que eliminar el gluten de la dieta no supone "ningún" peligro para la salud, sí lo es cuando la persona padece celiaquía, puesto que cuando se le realiza un test diagnóstico el resultado suele ser negativo, por lo que resulta "muy difícil" detectarlo.

El experto ha avisado de que los riesgos de no llevar una alimentación adecuada puede conllevar anemia, osteoporosis e, incluso, linfoma intestinal. Por ello, Farrais ha insistido en la importancia de diagnosticar adecuadamente la enfermedad, más si se tiene en cuenta que es una patología sistémica inmunomediada, provocada por el gluten y prolaminas relacionadas, que afecta a personas con una predisposición genética. De hecho, y aunque no se saben los motivos por los que a una persona se le desarrolla la enfermedad y a otra no, se ha demostrado que si el estudio genético sale negativo se puede descartar, "casi con toda seguridad", que vaya a padecer celiaquía. Para aumentar la información sobre esta patología, que actualmente afecta al uno por ciento de la población, aunque el 85% de los que la padecen lo desconoce, han lanzado este manual, dirigido especialmente a pacientes recién diagnosticados y que realiza un recorrido por los aspectos "más importantes" de la enfermedad.