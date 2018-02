Tres montañas gallegas, por debajo de -10 grados esta madrugada

Tres montañas de Ourense ya alcanzaron la gélida barrera de los diez grados bajo cero esta madrugada: se trata de Cabeza de Manzaneda, cuyos termómetros marcaron -10,4 ºC cuando eran casi las cinco de la madrugada; así como las montañas de Xares, en la localidad de A Veiga, que llegó a-10,1 º unas dos horas antes. También en Lardeira, más al norte, en Carballeda de Valdeorras, el mercurio se desplomó hasta los -9,7º antes de que el reloj marcase las tres de la madrugada.

En la luguesa Pedrafita do Cebreiro, a pesar de las nevadas, los registros no cayeron por debajo de -7,5º.

Los datos fueron medidos por las diversas estaciones meteorológicas de MeteoGalicia.

Por contra, las localidades de Pontevedra, Vigo y Tui son, por segundo día consecutivo, las ciudades gallegas con la temperatura máxima más alta, que llegó a 11º y 10º grados; y con una distancia térmica considerable del resto de Galicia.

No obstante, en zonas del interior de la provincia de Pontevedra como Serra do Faro, la temperatura no superó en todo el día los valores negativos. La máxima alcanzada en dicho paraje fue de -0,1º.