CLUB FARO | Núñez: "El área metropolitana de Vigo tiene una enorme riqueza gráfica celta"

"Durante muchos siglos hubo un enorme silencio histórico en torno a la cultura celta, esgrimiendo que no había nada digno de ser contado". Esta fue una de las críticas que hizo ayer Carlos Núñez, publicista, diseñador y miembro del Instituto de Estudios Vigueses (IEV), durante la presentación de su libro "Vigo metropolitano en la Galicia céltica" (Edicións Xerais) en el Club FARO. En una conferencia titulada "El consumo de un sueño celta", el publicista vigués no habló solo sobre la historia céltica en Galicia, sino sobre su actual presencia en las distintas manifestaciones artísticas, desde los petroglifos al diseño y el "merchandising".

Núñez estuvo presentado por el también miembro del IEV Xosé Luis Mateo en un acto que contó con una breve intervención de su presidente, Xoan Carlos Abad, que agradeció el apoyo que entidades como FARO brindan a la institución con iniciativas como esta. Entre el público que llenó el Auditorio Municipal do Areal se encontraban el gaiteiro vigués Carlos Núñez, hijo del conferenciante, y conocidos arqueólogos y artistas, como Antón Pulido.

El ponente abrió su intervención dedicándosela a "todos los investigadores, historiadores y editores que han sufrido el silencio y la discriminación de sus obras por divulgar la esencia historiográfica de la cultura de la sociedad galaica en clave céltica". En su opinión, el caso galaico "es único en Europa", en el que una larguísima etapa de la prehistoria "estuvo borrada" de las labores de investigación y de la docencia universitaria. "Posiblemente ningún pueblo haya tenido una influencia tan profunda en nuestra historia como el periodo prerromano o céltico. Por eso no se puede entender una Galicia sin románico, como tampoco sin mundo celta", aseveró.

Afortunadamente, y tras este largo silencio, hay un renacer en las investigaciones atlánticas sobre la cultura celta y cada vez son las más los historiadores que muestran la historia céltica con otra visión. "Generaciones de arqueólogos e historiadores pasaron por las aulas de Santiago en donde la Historia comenzaba en el año 0 y no en la rica Prehistoria galaica porque la historia galaica no comenzó con su romanización", insistió. Núñez aseguró que la influencia céltica no tuvo tampoco el recorrido este-oeste que se ha defendido durante años, sino que se extendió desde el Atlántico hacia el resto de Europa. "El término celta no es étnico ni arqueológico; es el utilizado por los modernos historiadores para describir una sociedad indígena, autóctona, desde el apogeo del megalitismo hasta el final de su ciclo. Todo indica que la cultura celtogalaica es genuinamente occidental y atlántica", dijo.

Núñez se detuvo para hablar de arte celta, del que en Galicia hay más de 3.000 manifestaciones, y aseguró que el territorio metropolitano vigués -ampliado hasta Braga- encierra "una enorme riqueza gráfica céltica" que es necesario estudiar. "Los petroglifos galaicos son como grandes lienzos de piedra, que nos aportan la mayor parte de la información acerca de las fases más antiguas de la evolución cultural", dijo, y citó como ejemplos de esta riqueza los círculos del Monte Tetón (Tomiño) y Gargamala (Mondariz), dos muestras de la habilidad geométrica de los celtas galaicos, que es, en su opinión, "un elemento sublime" en el dibujo celta.

"En aquel Neolítico metropolitano se diseñó en forma esquemática y surgió el arte abstracto sobre la piedra, tanto geométrico como simbólico", afirmó el ponente, que añadió: "Galicia fue una gran creadora de arte abstracto".

En este sentido, resaltó el poder de la metrópolis en clave céltica, que coexistió con otros pueblos y que supuso una revolución en la cultura atlántica. "Los avances en los descubrimientos arqueológicos en territorio de la metrópolis viguesa y en las rutas atlánticas, las investigaciones etnográficas y los escasos textos existentes, han permitido identificar la naturaleza de lo céltico. Todo indica que parte de esa enorme cultura celta ha estado bajo tierra y sigue oculta", manifestó.

Y en este punto, hizo un llamamiento para fomentar la investigación en este campo. "Es necesaria una mayor investigación y no solo entendida como la búsqueda bajo tierra de nuevos restos arqueológicos, sino como vía para sacar conclusiones antropológicas y conocer el significado de los grabados celtas", afirmó.

Núñez recordó también que la riqueza de la cultura no solo se conserva grabada en la piedra. La música es otra de sus aportaciones. "Del sonido prehistórico celta no sabemos nada porque no nos ha llegado, pero la música podría ser uno de los primeros referentes históricos de nuestra metrópolis", aseveró. Por ello, aplaudió las investigaciones en arqueología musical que se están realizando a partir de los instrumentos naturales realizados con madera, conchas marinas y otros materiales.