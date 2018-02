La vicepresidenta de Facebook revela que tiene un cáncer incurable

La vicepresidenta de Facebook y jefa de la red social para Europa, Nicola Medelsohn, acaba de revelar que sufre un cáncer incurable y lo ha hecho aprovechando la celebración del día mundial contra la enfermedad.

La alta directiva, de 46 años, ha hecho pública su situación personal a través de las páginas del dominical The Sunday Times, y también en su propio perfil de Facebok ha dejado escrita una pequeña publicación al respecto.

"A menudo hablo de cómo las personas pueden tomar las riendas de su propio destino, por lo que es difícil recordar que hay cosas que no puedes controlar. Hace poco más de un año me diagnosticaron un linfoma folicular, un cáncer de leucocitos de desarrollo lento que no es extraño y que no tiene cura".

Medelsohn, que apenas unos días atrás participó en el Foro Económico Mundial de Davos, dónde se reúnen las élites políticas y empresariales de todo el globo, explica que el suyo es un tipo de cáncer bastante desconocido, por lo que decidió contar su historia "con la esperanza de impulsar la investigación y entenderla mejor".

La directiva de Facebook señala que se siente "increíblemente afortunada" porque, en estos momentos, está libre de síntomas, y aprovechó para dar las gracias a todas las personas que la han ayudado cuando más lo necesitaba.

"En particular, quiero agradecer a todos los miembros del grupo de Facebook 'Living with Follicular Lymphoma' (Viviendo con un linfoma folicular), que encontré unos meses después de mi diagnóstico y al que recurro por la solidaridad y el consejo de más de 3.500 personas que pasan por experiencias similares".

En ese grupo de Facebook, comentó, los participantes se refieren a sí mismos como guerreros. "Hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, quiero desearle a todos los guerreros y a sus seres queridos la fuerza para seguir luchando".