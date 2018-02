Os ´percebelleiros´ de Cedeira centran o programa da TVG "Pescadores de historias"

As zonas percebelleiras de Cedeira, localidade coruñesa que hoxe visita o programa "Pescadores de historias", son das máis complexas en que se traballa en Galicia. En zonas coma San Antonio e Punta Candieira traballan en condicións extremas máis de 50 homes e mulleres, que viven con moita naturalidade os perigos do oficio porque levan no ADN un sentimento de paixón percebelleira (a forma dialectal coa que se denominan os percebeiros desta zona) que os fai moi especiais.

Serxo Cés é un dos percebelleiros máis singulares e ademais forma parte do grupo de música galega Os Cempés. Vive plenamente as dúas dimensións, xa que son ambas unha forma de entender a vida. Con Serxo traballa Ángeles Cribeiro, para quen ser percebelleira implica unha independencia na súa vida. O home de Ángeles, Antonio Díaz, xubilouse hai pouco, pero non pode afastarse do mar e sempre que pode acompaña a Serxo e a súa muller porque viviu con moita paixón o seu oficio.

Outro dos protagonistas do programa desta semana, Pepe Tojeiro, é o percebelleiro que leva máis anos en activo en Cedeira, con máis de 50 anos collendo percebes.

Para saber algo máis de Cedeira, "Pescadores de Historias" visitará a Eduardo González, un dos fundadores do Museo do Mar desta vila, que abriu as súas portas hai algo máis dun ano.