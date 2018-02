Vicente Folgar, la voz de "una de las bandas más influyentes que ha dado este país"

El pasado viernes se supo la noticia de la muerte de Vicente Folgar, alias Cody MC, vocalista del grupo vigués de rap-metal Kannon. Soltero, el pasado 14 de enero había cumplido 39 años. No ha trascendido la causa del fallecimiento.

Kannon surgió en Vigo en 1997. Además de David Álvarez, componían la formación más duradera del grupo David Álvarez y Anxo Bautista (que sustituyó a Juan López) a las guitarras; Daniel de Castro "Ouzo" a la batería y Óscar Durán "Uka" al bajo. Como muchos otros grupos de la época, ensayaban en los locales de Margarita Cabaleiro, en el barrio de Cabral.

Bajo los auspicios del productor vigués Pablo Iglesias grabaron su primera maqueta, y con su primer álbum ("De nuevo nunca", 2000) salieron de gira. Su estilo rap metal, con influencias de bandas de éxito internacional como Rage Against the Machine y Limp Bizkit, y la potencia de sus directos les permitió actuar en festivales importantes, como el Festimad de Madrid. Triunfaron en su edición de 2001, pese a que tocaron a mediodía, y dos años después regresaron ya con un mejor horario ante un lleno absoluto.

Otro de los hitos de la carrera de Kannon, que se prolongó durante casi una década, fue su actuación como teloneros del grupo estadounidense The Offspring en Castrelos, en el verano de 2004. Óscar Durán "Uka", fundador de Kannon junto a Vicente Folgar y ahora en Eladio y los Seres Queridos, recuerda bien aquella noche: "Estábamos orgullosos de que nos bajaron el volumen y quitaron las luces. Algún medio tituló que Kannon había deslumbrado a The Offspring, y Eladio aún me recuerda que Kannon sonaba entonces como un cañón".

La banda viguesa, que teloneó también a Korn, se disolvió en septiembre de 2006 con un comunicado en el que explicaban que, tras 9 años de carrera, 4 discos y tres giras, les era imposible "seguir llevando a cabo con profesionalidad las exigencias de una cuarta gira, debido a la falta de motivación de parte de la banda y a las diferencias de opinión que eso implica".

Vicente Folgar retomó Kannon en 2009. Tras consultar con sus antiguos compañeros, se acompañó de una nueva formación, con la que publicó el quinto disco de la banda, "Cinco lágrimas para la quinta esencia". Sin embargo, el renacimiento del grupo no cuajó. Folgar siguió con su propio proyecto musical, CeoDei, y colaboró con bandas como Raiba y con raperos como Esmash, del barrio de Teis.

La banda madrileña Sôber, una de las más destacadas del metal nacional, expresó sus condolencias por la muerte de Vicente Folgar. El perfil en Twitter de Metal Español calificaba a Kannon como "una de las bandas más influyentes que ha dado este país". Sus antiguos compañeros se acercaron ayer al tanatorio de Emorvisa, en Pereiró, para despedir a su amigo y acompañar a su familia.

La muerte de Vicente Folgar se une a otras muertes prematuras en la escena rock viguesa en los últimos años, como la de Álex Lago, bajista de la banda viguesa The Blows, víctima de un cáncer en 2013, y el exbatería de Los Piratas, Javier Fernández, en 2015, por el disparo de un guardia civil.