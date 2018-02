Una galería de Manchester retira un cuadro de ninfas para debatir sobre la mujer en el arte

La Manchester Art Gallery retiró el pasado viernes la obra "Hylas y las ninfas", en la que aparecen ninfas desnudas tentando a un joven, para abrir un debate sobre la representación de la mujer en el arte, según informa The Guardian. Además del cuadro, la galería también retiró de la venta las postales en las que la obra prerrafaelista aparecía fotografiada.

La obra, de John William Waterhouse, se exponía en una sala titulada En busca de la belleza, que contiene pinturas de finales del siglo XIX en las que se muestra un gran número de figuras femeninas, algunas de ellas en actitudes persuasivas o eróticas. "No se trataba de negar la existencia de obras de arte particulares", aseguró la conservadora de arte contemporáneo de la muestra, Clare Gannaway, que añadió que el objetivo de la decisión no es censurar sino provocar un debate: "Queremos crear un espacio de conversación sobre cómo exponer e interpretar las obras de arte en Manchester".

La conservadora admitió que debates como el generado por el movimiento Time´s Up y el #MeToo, relacionados con las denuncias de acoso sexual en el mundo del cine, han influido en su decisión. La exclusión de "Hylas y las ninfas" no ha gustado a todos los visitantes de la galería, ya que algunos han comentado que sienta un precedente peligroso, mientras que otros consideran que se trata de un acto "políticamente correcto".