Tarragona: "Es difícil cumplir los cuarenta en una sociedad tan hedonista como esta"

"Ser mujer ahora es difícil, pero no más que cuando mi madre o mi abuela eran jóvenes. Las mujeres de ahora tenemos independencia y libertad, obviamente, maniobra y capacidad de acción y decisión, pero también tenemos algunos factores extracorpóreos, externos, que nos hacen la vida más complicada". Así se refirió Silvia Tarragona a la edad y a la apariencia, dos factores que en muchas ocasiones se valoran mucho más que la experiencia y el currículo, especialmente si se trata de una mujer.

La periodista y escritora, que ayer presentó en el Club FARO su primera novela, "Tal y como éramos" (Roca Editorial) en una charla-coloquio titulada "¿Hay vida después de los cuarenta? (el poder de las relaciones humanas)", aseguró que ella, que acaba de cumplir 50, no querría volver a los 25 porque esos 25 años lo han sido de experiencia, formación y autoexigencia, y que ninguna mujer debería plantearse esa hipótesis. Y sin embargo, muchas lo hacen. ¿Por qué?

Según la periodista, colaboradora de "Amigas y conocidas", tertulia que presenta Inés Ballester en La 1, parte de la culpa de la insatisfacción que muchas mujeres tienen por la edad y por su apariencia física también la tienen "algunas revistas femeninas", que se empeñan en mostrar una mujer que no tiene nada que ver con la realidad. "Ciertas revistas femeninas han hecho mucho daño. Aquellas que nos muestran a una señora tomando el yogur por la mañana y que va vestida como ni yo voy a la tele o esa señora que está preparando la cena y se está tomando una copa de un vino que vale 50 euros... Es decir, plantean una mujer insustancial que nada tiene que ver con la realidad", dijo.

En su opinión, esta falsa imagen femenina es la que hace que la sociedad valore a la mujer no por lo que vale, sino por lo que parece, y lo que hace que muchas jóvenes estén hoy más preocupadas de cultivar su imagen, dijo, que su formación. Pero cumplir años también es un inconveniente hoy en día, según la periodista. "Es difícil ser una persona con más de 40 en una sociedad tan hedonista como la nuestra, donde el aspecto es tan o más importante que el currículum", afirmó la conferenciante, que estuvo acompañada en su primera visita a la ciudad por la periodista viguesa Ana Lago-Bergón.

Sin embargo, y jugando con el título de la conferencia, Tarragona aseveró: "Por supuesto que hay vida más allá de los 40. Y de los 50, los 60, los 70, los 80, los 90 e incluso de los 100".

El peso de las apariencias es uno de los temas de los que habla "Tal y como éramos", una novela escrita para evadir el dolor ante el momento más duro y doloroso de su vida, explicó, y que también trata de las relaciones humanas, del éxito y de la crisis económica. "Eran pensamientos que escribía para, literalmente, no volverme loca. Nunca pensé que fueran a adquirir forma de novela", reconoció la escritora, que añadió que espera que ahora este libro aporte esperanza a quien lo lea y esté atravesando un mal momento. "Espero que sirva para que sepa que después de ese largo y negro túnel hay siempre hay una luz", añadió.

La protagonista, Silvia, es periodista, y aunque profesionalmente ha alcanzado el éxito, no vive su mejor momento personal. Su padre ha fallecido y la familia y las deudas acumuladas por la larga enfermedad la dejan a ella y a su madre en una situación económica precaria. "Como a cientos de miles de españoles que se han quedado en la cuneta por la crisis", apostilló la conferenciante.

La contraposición entre la situación personal y profesional de la protagonista le sirve a Tarragona para medir el éxito, que para ella no está en los factores exteriores. "Para mí, el éxito es la buena conciencia; no es una buena audiencia en la tele o en la radio. Evidentemente es la numerología de un buen trabajo, pero somos algo más que personas que salimos en la tele porque ese éxito se va y te deja vacío. En cuanto dejas de estar en la palestra, el teléfono deja de sonar y si tú vales tanto como las llamadas que tienes, entonces no vales nada. Por eso el éxito eres tú y tu experiencia", añadió.

La periodista aseguró que esta tiranía de la edad no se da en otros países. "En Estados Unidos, país donde viví algunos años, los seniors, las personas con 60 y 70 años, son las que cortan el bacalao. ¿Por qué? Porque allí la experiencia es un grado. Por lo tanto, te tienen que dejar trabajar, porque es la única manera de aprender", concluyó.