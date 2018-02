Luis Gonzalo Segura: "Las mujeres tienen un problema enorme en el Ejército con el acoso sexual"

"El libro negro del Ejército español" no es su historia, es una recopilación de casos "absolutamente documentados y demostrados". Eso asegura el exteniente Segura sobre su última obra, que llega después de dos novelas, "Un paso al frente" -que le costó la expulsión- y "Código rojo". Hoy desgranará su contenido en el antiguo rectorado (calle Areal, 20.00 horas) invitado por la Asemblea Republicana de Vigo.

-¿Cuáles han sido las razones que le han empujado a escribir esta tercera, y más densa, obra?

-Es un ensayo en el que por primera vez se documenta lo que llevaba años denunciando. Creo que el ensayo es contuendente e inapelable. Se extraen conclusiones salvajes: tenemos un capitán condenado por 28 agresiones sexuales, más de cien oficiales y suboficiales que han cometido fraudes, robos, estafas, malversaciones... Delitos de los que han sido condenados y siguen dentro. Pero también hay decenas de militares que han muerto por negligencias.

-¿Existe justicia en los tribunales militares?

-La justicia militar siempre trata de investigar y condenar lo mínimo. Entre 2004 y 2015 se produjeron 174 denuncias por acoso sexual de las que solo 12,5% terminaron en condena, pero dejaron a los condenados dentro de las Fuerzas Armadas. Las mujeres tienen un problema enorme en el Ejército.

-¿Ha conocido el caso de Zaida Cantero? Aunque el tribunal le diese la razón, prefirió no volver.

-Sí. Fue una pequeña conmoción, pero se continuó como si no pasase nada. De hecho, el acosador sexual de Zaida fue a la unidad de la que a mí me expulsaron por realizar estas denuncias. Allí y, después de ser condenado, ascendió a coronel [...]

-Durante los 13 años que estuvo dentro, ¿vivió en primera persona esos hechos delictivos?

-Sí, es el día a día. Lo puede ver cualquiera. Obviamente, tenemos un problema en las Fuerzas Armadas. Yo ya denuncié los casos siendo militar, primero por cauces disciplinarios sin que ocurriese nada y luego ante el juez. Después fui a los medios de comunicación.

-¿Considera excesivo el gasto presupuestario en armamento?

-Cuando nos informan de que estamos gastando 30.000 millones de euros en armamento no nos dicen en qué. Tampoco, que ya se gastó otro tanto en los años noventa y que hay carros de combate en almacenes porque no hay combustible para moverlos, o Eurofighters que por cuestiones presupuestarias o fiscales se han quedado en Albacete en hangares, o helicópteros NH90 porque el Ejército de Tierra no tiene personal para que vuelen... Hasta un submarino que no flota.

-¿Cuál fue la razón por la que eligió trabajar en el Ejército?

-Me alisté en el Ejército en 2002, aunque antes había sido objetor de conciencia... y creo que como gran parte de la sociedad estaba engañado. Creía que las Fuerzas Armadas habían cambiado. Con 2.100 euros al mes como oficial, reconozco que es muy cómodo volverte un cretino dentro de esa mafia. Pero luego, con la crisis, creí que no podía seguir al margen. Pasé de ver corruptelas de 150 euros a millones de euros. Fue muy complejo de gestionar, pero dije que no. Y he perdido mi trabajo y mi vida.

-Le habrán amenazado. ¿Vive con miedo?

-No temo por mi integridad física, aunque sé que cualquier día podría agredirme un exaltado. La muerte social también es una forma de eliminarte.

-¿Por qué esa portada del libro?

-Tenemos un Ejército en esencial franquista: un franquismo 3.0. Una cosa es modernizarse y otra, democratizarse. Hay todo tipo de exaltaciones y símbolos franquistas en las Fuerzas Armadas, comidas en un restaurante-museo de Franco... Hay que tener voluntad para democratizar la institución.

-Se le ha relacionado con Podemos.

-No formo parte de ningún partido político, pero ideológicamente soy progresista. Y el libro, neutral.