No cero sen límites

Acaba de morrer o poliédrico intelectual galego Javier Alfaya, nun hospital de Madrid. Habita, xa que logo, o que el nun poema chamaba o "cero sen límites", o fogar da inmortalidade no que se sabía invencible.

Foi autor de novelas como "Eminencia" ou "Leyenda"; periodista de "La Calle", "El Mundo", "El País", "Cuadernos para el Diálogo", "Triunfo", "Revista de Occidente"; tradutor con Barbara MacShane de mais de 50 libros; escritor de obras sobre o franquismo, un deles en colaboración con Nicolás Sartorius.

Este verano estivo en Galicia, o país que tanto botaba de menos, e unha vez máis reafirmou as súas vellas gabanzas á beleza da paisaxe, reiterou a súa admiración por Dieste, por Camilo Gonsar, por Blanco Amor.

Un día comimos en Vilaxoán, paseamos á beira do mar e, de cando en vez, parábase porque xa non tiña os folgos dantano, pero tamén porque se extasiaba contemplando os barcos e as curvas dos montes. Era agosto e fomos ata o cemiterio de Santa Mariña; ao chegar á tumba do fillo de Valle-Inclán, Joaquín María, soltou unha desas frases que lle gustaban: o noso paisano Valle era o máis grande. El si que entendeu o que era este curral ibérico.

No Parador de Cambados, abriu o armario da memoria e, diante dunha botella de Agua de Vichí, comezaron a saír as sombras do pasado. A inxustiza que sufriron os republicanos; a firmeza dos vellos comunistas; a amizade con Vázquez Montalbán e con Gil de Biedma, de quen escribiu tan agudas páxinas; a altura intelectual de Beiras, "moi por enriba dos políticos da España actual"; a valía de Negrín, de Jorge Semprún -con quen tivo relación políticas-; os "magníficos" artigos que Ferrín escribía para "Triunfo"; a altura moral dun militante como "el Tanque" e o sorprendente que lle resultaba que Carrillo tivera unha rúa en Madrid; a firmeza de Carmena...

Houbo momentos nos que un zarpazo de melancolía desbordaba o seu corazón; o mestre de periodistas que sempre escribiu con clara dignidade; o historiador insubmiso, o novelista que retratou a Salazar e as consecuencias do poder absoluto, o melómano que presidía a Fundación Scherzo, falou con fervor da Orquestra Sinfónica de Galicia, do poeta Ferres, do editor Gonzalo Allegue, de Fontana e Xavier Castro, dos poemas de Baixeras, da inxustiza que se facía co músico catalán Gerard, de Steiner e do Cuarteto Quiroga, da nula capacidade que tiñan os gobernantes para amañar as cuestións territoriais.

Nos últimos anos, Javier Alfaia perdera algo da súa sonrisa travesa e do seu humor irónico. O rumor da desmemoria asediaba a súa prodixiosa intelixencia e foi borrando a alegría do seu rostro. Pero é imposible esquecer a súa sabia conversa e o seu rigor intelectual.

*Escritor, profesor e crítico literario