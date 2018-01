Preguntas y respuestas sobre el Eclipse lunar y la Superluna azul

Este mes de enero cerrará con un fenómeno insólito: Superluna, Eclipse lunar y Luna llena. Este espectáculo triple de la naturaleza podrá ser observado el próximo 31 de enero en algunas partes del mundo.



¿Dónde se verá mejor?



Según recoge 'Mundo Hispánico' el Eclipse se verá mejor en la mitad occidental de Estados Unidos y Canadá antes de que la luna se ponga en las primeras horas del miércoles y en Asia al salir la luna por la noche.



¿Por qué es una noche tan especial?



Este 31 de enero podremos observar la segunda Superluna de este año. La primera fue la madrugada del 1 al 2 de enero. La noche de este martes 30 al miércoles 31 disfrutaremos de la Superluna, uno de los cuatro fenómenos que se producen a la vez esta mágica noche en la que también habrá un eclipse lunar, una luna de sangre y una luna azul.







On Jan. 31, 3 lunar events will come together in an unusual overlap that´s being called a super blue blood moon. See how this celestial rarity will help @NASAMoon scientists observe what happens when the lunar surface cools quickly during a lunar eclipse: https://t.co/5keRakwhUk pic.twitter.com/x9jhb5foVY