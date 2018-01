Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave, Lorde y The National, cabezas de cartel del Primavera Sound 2018

La organización del Primavera Sound confirmó la programación de su edición para 2018, que tendrá lugar en Barcelona del 30 de mayo al 3 de junio. Entre los confirmados, Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, Lorde, The National, The War on Drugs, A$AP Rocky, Migos, Lykke Li, Haim, Mogwai, Arca, Tyler The Creator, Vince Staples, Slowdive, Beach House, Cigarettes after sex, C. Tangana y Father John Misty. También estarán Belle and Sebastian, Rhye, Deerhunter, Chvrches y Warpaint.