Isabel Núñez: "El 90% de mi vida lo dedico a la moda"

La obra de Tamara de Lempicka, la mujer que se pintó conduciendo un Bugatti con una figura que recuerda a muchos a Isadora Duncan, la artista que empezó firmando como un hombre, que salvó su vida -era de familia noble- de la bayoneta de la Revolución rusa; y que tomó la decisión de separarse de su marido dejando su imagen incompleta en un cuadro, vibró ayer en la colección otoño-invierno de la diseñadora galaico-madrileña Isabel Núñez. En una entrevista a FARO, señaló: "El 90% de mi vida la dedico a la moda".

"Me aporta mucha felicidad dedicarme a algo que me apasiona. Me gusta ver que la gente se pone mi ropa. Soy feliz por poder dedicarme a mi pasión", añadió, para confesar que no sueña con vestir a ninguna celebrity: "Lo que más orgullo me produce, de verdad,es vestir a la gente de a pie de calle".

Ayer, mostró sus creaciones en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, en la jornada de cierre, recordando sus principios: "Cuando yo empecé a estudiar la carrera, recuerdo que, para mí, estar en una pasarela era un sueño. Por eso, llego a la Fashion Week de Madrid con ilusión y respeto, porque supone mucho esfuerzo estar aquí".

Sobre su propuesta para el próximo otoño, indicó que Lempicka rompió con los cánones de la sociedad. De ahí, su deseo de mostrar una mujer fuerte en actitud, femenina, con cortes de los años 30, con vestidos fluidos, contrastesi nesperados de colores que hacen un guiño a los cuadros de la magnífica artista ruso-polaca.

Con INúñez toman protagonismo los maxi-cuellos de piel de diferentes colores; los vestidos midi en tejidos brillantes que recuerdan el raso, además de pantalones amplios que priman la comodidad y con cintura elevada. Reconoce Núñez que la mitad de los estilismos que se vieron fueron realizados en su taller de Vigo. Añade que, "al montar la empresa desde jovencita, soy consciente de que he tenido que renunciar a cosas pero, con el paso de los años, me doy cuenta de que ha merecido la pena".

La Fashion Week culminó ayer otorgando el premio a la mejor colección a Oliva; mientras que el galardón a la mejor modelo fue para la madrileña Lucía López.