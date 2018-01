María Castro: "Lo que se hace con amor está disculpado"

Una noche de cena, un secreto hasta ese momento inconfensable y una propuesta arriesgada en la que una pareja de amigos plantea a otra practicar el intercambio de pareja (swinging) para reavivar su sexualidad monótona. Es la partida de la obra de teatro Dos más dos en la que actúa la viguesa María Castro con Miren Ibarguren, Alex Barahona y Daniel Guzmán. Esta tarde en Vigo y mañana en Pontevedra, en los teatro Afundación, se podrá ver a las 20.30 horas. En breve, además, pondrá voz al pesonaje femenino del filme de animación Memorias de un hombre en pijama, de las tiras de Paco Roca.

- ¿Cómo es su personaje en Dos más dos ?

-Aparentemente, es una persona muy segura de sí misma, muy enamorada de su pareja, una mujer a la que le gusta jugar y el riesgo; aunque nos iremos dando cuenta de que le gusta el riesgo controlado.

- ¿Coincide con ella?

-En cuanto a ser alegre y divertida, sí; respecto del resto de las facetas, sobre todo la sexual, ni de coña. Yo soy mucho más tradicional.

- La canción de Maluma "Felices los cuatro" no va con usted...

-No, no, no, no. De todas maneras, lo bueno de la función es que no juzga si es bueno o malo hacer intercambio de pareja. No pretendemos aleccionar a nadie.

- ¿Fue difícil ponerse en la piel de cada personaje?

-Era un tema que yo, personalmente, no controlaba demasiado; entonces hacía falta entender por qué el personaje hacía determinadas cosas. Antes de los ensayos, nos sentamos a hablarlo y surgieron casos de amigos de amigos que ayudaron a entender mejor a los personajes basándose en la realidad.

- Esta comedia fue un éxito del cine argentino que su equipo ha adaptado a las tablas, ¿les ha ayudado esa buena acogida anterior?

-A mí, me daba confianza que ahí hubiese triunfado. Claro que había que españolizarla porque el humor argentino no tiene que ver con el español. Es verdad que yo esperaba que la gente se riese pero tanto como se ríe no lo imaginaba. La gente se escaralla, como decimos en nuestra tierra. El resultado está siendo superbueno.

- Esas milésimas de segundo esperando la reacción del público son como estar al lado del abismo.

-Sí, el abismo está cuando haces algo esperando una carcajada y no llega o cuando haces drama y sientes que el espectador no está contigo. En esta obra, desde la tercera frase, ya se ríe el público y eso es muy satisfactorio. Quizás triunfa porque es un tema pícaro y la gente se siente muy identificada porque no solo habla de temas sexuales sino del día a día de la pareja, de la monotonía. Hay que buscar algo que te haga levantar por la mañana con alegría y felicidad.

- Ya se ha recuperado de la petición de mano en "El Hormiguero" en vivo y en directo?

-¿Si me he recuperado del shock? Pues, sí, falta todo lo bonito, elegir, buscar personalizar ? Te casas, en principio, para una vez en la vida, entonces quieres que sea algo especial y hacer todo esto con una hija no es tan fácil. Si estás sola, tienes todo el tiempo después del trabajo para dedicarte a ti y buscar tu boda; pero con el bebé, se reduce el tiempo; pero pondremos nuestro granito de arena para que sea personal.

- ¿Será en Galicia?

-Sí, sí, en Baiona, eso lo tenemos claro. Ahora, hay que buscar fecha exacta, que yo creo que será después del verano. Aún tengo margen.

- ¿En qué medida ha cambiado María Castro tras ser madre?

-En la forma de relativizar las cosas de la vida y en la paciencia. Yo ya tenía mucha pero ahora... Tener la niña es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida pero es agotador. Lo que pasa es que? es que... estoy haciendo varias cosas a la vez mientras hablo contigo, es lo que tiene ser madre y trabajadora a la vez. Ah, sí, antes, había cosas que te parecían un drama, ahora quieres que la niña esté bien y que la familia esté bien y unida. Si estamos todos bien, se sale adelante, con más o menos trabajo, con más o menos dinero. Mi objetivo en la vida es que ella sea feliz y, para ello, debo serlo yo. Tenemos que hacer piña para que tenga autoestima y, mañana, sea una persona con mucha seguridad en sí misma, lo que no es poco.

- ¿Y no le han surgido miedos?

-Tengo un amigo que una vez me dijo que supo lo que era el miedo cuando fue padre y yo lo entiendo. Cuando tú eres responsable de una persona que está creciendo y formándose como persona, el primer miedo que tienes es hacerlo mal. Imagínate el día de mañana cuando me pregunte qué hacer, cuando yo, a día de hoy, aún le pregunto qué hacer a mi madre. Yo creo que lo que se hace con amor y cariño está disculpado; todo el que hace lo que puede no está obligado a más. Yo me estoy dejando la piel en criarla, educarla y quererla y nunca me podrá decir que no le dediqué tiempo. Obviamente, tengo el temor a que le pase algo, no sé cómo podría superarlo. No quiero (coge aire) ni pensarlo.

- En su caso, como en otros en Galicia, ¿los abuelos cogen aviones para ejercer de abuelos?

-Hoy en día, como la conciliación laboral no existe, el parámetro abuelo es un factor superimportante, al menos, en nuestro caso, sobre todo, porque nuestra vida no es nada ordenada a nivel de horarios. Cada día, yo me levanto a una hora y me acuesto a otra; o estudio a una hora y grabo a otra, nunca lo sé con antelación. O tienes una persona disponible para ti las 24 horas al día, o dejas de hacer trabajos, o tiras de los abuelos. Mi madre tiene miedo a volar, pero prefiere comerse todo el trayecto del tren desde Galicia que no es poco para venir a Madrid, de hecho, llevan con nosotros aquí varias semanas; como están jubilados y están muy bien de salud? Además, la niña los adora. Yo quería que hubiese ese vínculo especial; no me gustaría que mi hija, por vivir en Madrid, se perdiese a sus abuelos.