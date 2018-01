La banda Slayer se separará tras una última gira mundial

Slayer han anunciado sus planes de separarse después de hacer una última gira mundial. El anuncio llega a través de un vídeo compartido por la banda de thrash metal estadounidense titulado "The End is Near... Slayer to make its exit with one, final world tour". En el vídeo, de apenas medio minuto de duración, se encadenan imágenes de las diferentes épocas del grupo desde su fundación en 1981 en California hasta la actualidad. Por ahora Slayer no anuncia todavía las fechas de esta gira final, si bien se rumorea que dará una serie de conciertos por Norteamérica durante el próximo verano.