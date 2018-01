Crean una nueva herramienta para detectar abusos sexuales en menores

Un creativo publicitario, una empresa de neuromárketing y una ONG especializada han creado una herramienta capaz de detectar precozmente que un niño está sufriendo abusos sexuales reconociendo las reacciones que experimenta su cerebro ante la proyección de un vídeo inocuo. Se trata de un sistema pionero que podría revolucionar la persecución de estos delitos y la protección de sus víctimas.

Se llama AB-Block y fue ideada por el creativo publicitario José Ildefonso, que se alió con la asociación ASPASI para la prevención de los abusos a menores y la empresa de neuromárketing Sociograph, especializada en detectar los impulsos neurológicos que de forma inconsciente desarrollan las personas frente a estímulos externos como un anuncio en televisión.

La idea consiste en la proyección de un vídeo de poco más de un minuto frente a niños que han sido equipados con un brazalete en la muñeca que recoge su actividad electrodérmica. En teoría, porque la herramienta está en fase de pruebas, quienes han sido abusados reaccionarán inconscientemente ante las imágenes y el resto permanecerá impasible.

Según la psicóloga y fundadora de ASPASI Margarita García, el vídeo en realidad es "absolutamente inocuo", pues muestra una escena de la vida cotidiana. Sin embargo, se han introducido en él determinados elementos muy sutiles que un niño que sufre o ha sufrido abusos sexuales identificará, como un adulto que entra en la habitación y cierra la puerta o que pide a una niña de la que es familia que se siente junto a él.

"Una persona que no ha sufrido abusos no va a ver nada ni va a sentir nada, pero el niño que ha sufrido abusos va a ver que a esa niña le pasa algo extraño. Quizá diga cosas como que a esa niña le pasa lo que le está pasando a él. También puede pasar que un niño que no ha reconocido nunca que ha sido abusado, no diga nada (...) pero aunque no lo cuente, va a haber una reacción neurológica", señala la psicóloga.

Llaman a la ciudadanía a participar, pues faltan niños que hayan sufrido abusos sexuales en el pasado sobre los que probar el AB-Block.