Una pareja recibe 20 latigazos por "acercarse demasiado" antes de la boda

La novia condenada a recibir los latigazos. // The Mirror

Una condena de 20 latigazos publicamente. Esa ha sido la condena impuesta a una pareja por "acercarse demasiado" antes de su boda, tal y como explica el diario "The Mirror".

El caso ha ocurrido en Aceh, la única provincia de Indonesia que sigue estrictamente la Sharia, una ley islámica muy restrictiva aplicada en la zona desde el año 2001. Esta norma prohíbe cosas como el consumo de alcohol, hacer apuestas, el adulterio, la homosexualidad o el sexo prematrimonial. Así, según las autoridades, el comportamiento de la pareja condenada incita al sexo fuera del matrimonio y es un delito.

El 98% de la población de Aceh es musulmana, pero según explica 'The Mirror', los castigos van tanto para los que se consideran de dicha religión como para los que no. Desde que se implementó la Sharia, al menos tres personas no musulmanas han sido condenadas a recibir azotes en público como castigo.