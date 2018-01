Óscar Ibáñez homenajeará a Ricardo Portela en varios directos en Vigo y Pontevedra

El gaitero Óscar Ibáñez ofrecerá varios conciertos gratuitos entre este mes y el próximo en un homenaje a Ricardo Portela, el Gaiteiro de Viascón, por el 25 aniversario de su fallecimiento y con la colaboración de la Deputación de Pontevedra.

La primera cita será el sábado en el Auditorio Municipal de Vigo, a las nueve de la noche. La segunda, en el Teatro Principal de Pontevedra el día 27, a la misma hora. También a las 21.00 horas actuará el 3 de febrero en el Auditorio de Cerdedo-Cotobade.

Ibáñez presentará ante su público el espectáculo "Aires de Pontevedra", creado a partir de su último trabajo discográfico. "Dende a súa faceta artística e dentro dunha estética folk, revisa os temas máis característicos do célebre Gaiteiro de Viascón, enriquecéndoos con arranxos frescos e cos timbres do seu grupo de directo Óscar Ibáñez & Tribo, co obxectivo de contribuir á actualización, difusión e universalización da música de Ricardo Portela", destaca la Deputación. Con él, se subirán al escenario Fernando Fraga, Ioana Pérez, Carlos Calviño, Paco Dicenta y Andrés Vilán, así como músicos amigos como Anxo Pintos o Begoña Riobó, entre otros.