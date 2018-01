Txumari Alfaro recomienda "no hacer nada" contra el cáncer de mama

El naturópata y presentador del programa de remedios naturales 'La Botica de la Abuela', de Televisión Española, Txumari Alfaro, indignó a los profesionales del Col·legi de Metges de Barcelona y de otras entidades por sus palabras en el congreso 'Un mundo sin cáncer. Lo que tu médico no te está contando'.



Durante el congreso, que la comunidad médica catalana ya denunció por "poner en duda la información sobre cáncer que facilitan los médicos", Alfaro sorprendió con la respuesta que dio a una mujer que preguntaba qué hacer su hija para combatir el cáncer de mama. "No hagas nada, ahora la terapia consiste en no hacer nada, solo tomar conciencia del cáncer de pecho que tienes en la mama izquierda", le espetó.





En este mundo hay personas, personajes y personajillos. Y ya despues, impresentables como Txumari Alfaro. Esperemos que él sea el único que sigue su consejo. pic.twitter.com/OcTQyImEcD — Imanol Nieto (@ImanolNietoCasa) 15 de enero de 2018

El ponente argumento que, de esta manera", "el consciente permite al inconsciente que lo integre para tomar conciencia de la solución biológica que le quieres dar, ya eres consciente"."Los médicos te dirán los marcadores tumorales, te van a bajar la medicación, te van a dar menos quimio porque no la vas a necesitar. Quiero incidir en esto para lograr el 100% de curación del cáncer de mama ", aseguró el comunicador.