Una modelo de tallas grandes denuncia el cierre de su cuenta de Instagram por "odio a su cuerpo"

La modelo e instagramer Natalia Lozano ha sufrido la censura de Instagram, donde contaba con más de 150.000 seguidores hasta que le cerraron la cuenta por "el odio a su cuerpo", según denunció la joven.



Su cuenta @natcurvylicious recibió denuncias de varios usuarios de forma repetida, forzando a la posterior eliminación del perfil.





Pese a la eliminación del perfil, la modelo dicey decidió abrir una nueva cuenta en Instagram para seguir publicando sus fotografías. "Estar gorda, proclamarlo y encima disfrutarlo como a cada una le de la real gana no es válido para esta red social. Sí la violencia, Sí las cuentas falsas, sí las cuentas de hombres que acosan sexualmente y sí los cuerpos femeninos (censurados, claro) pero delgados", escribe en una de sus últimas publicaciones."La sociedad no abre los ojos. Y no solo eso sino que intenta callar a las que damos la cara y nos atrevemos, de la manera que sea. Solo unidas podemos cambiar todo esto. ¡Siempre podréis contar conmigo!", proclamaba hace cinco días Lozano, que ya vuelve a utilizar Instagram con normalidad.