Fallece un niño de tres años por meningitis en Málaga

Un niño de tres años ha fallecido por meningitis en el municipio malagueño de Archidona. Se desconoce qué tipo de meningitis es y si el niño estaba o no vacunado. La vacuna de la meningitis C la cubre la Seguridad Social y, según el calendario de vacunación, a los tres años se han recibido ya dos dosis. Sin embargo, el calendario no incluye la meningitis B. Se ha activado el protocolo predeterminado por las autoridades médicas.

En este sentido, se ha suministrado quimioprofilaxis a las personas más cercanas al pequeño. El menor era alumno del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Virgen de Gracia y el municipio está impactado por lo sucedido.