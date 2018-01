Este es el grupo vigués que sin apoyo de la industria da el salto a EE UU

Sin grandes apoyos en la industria de la música, hay un grupo vigués que está haciéndose hueco y que ya da que hablar al otro lado del Atlánico. La banda Kings Of The Beach, que nació en en el verano de 2013 con Adrián Rodríguez (guitarra, voz), Yago Guirado (bajo, voz) y Samuel Otero (batería), formará parte del cartel de South by Southwest (SXSW). Este evento congrega diversos eventos y conferencias de películas, medios interactivos y música, que tienen lugar cada primavera en Austin, Texas, una de las ciudades referencia en el panorama cultural norteamericano.

<a data-cke-saved-href="http://kingsofthebeach.bandcamp.com/album/bat-pussy-ep" href="http://kingsofthebeach.bandcamp.com/album/bat-pussy-ep">BAT PUSSY (EP) by Kings Of The Beach</a>

A comienzos de 2015 publicaron su primer demo, "Badass". Un año después, en febrero de 2016, publicaron su primer EP, "Bat Pussy", trabajo que le permitió obtener repercusión nacional e internacional, dejando una buena impresión en medios como Radio 3 o MondoSonoro, entre otros.

La escena musical ha calificado su sonido "como salvaje, playero y rápido", también "como una bofetada en la cara". Y ello ha llevado a estos jóvenes vigueses a formar parte de reputadas citas como el festival Monkey Week de 2016, en Sevilla. Ahora su progresión les permite acudir al evento estadounidense, que se celebrará entre los días 9 y 18 de marzo.