Los cónyuges homosexuales tienen derecho a vivir en cualquier país europeo

Un Abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) concluye que los Estados miembros deben reconocer el derecho de residencia de los cónyuges del mismo sexo de ciudadanos europeos, aunque los gobiernos conserven la libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual.

El letrado reconoce así que las normas sobre libertad de residencia de los ciudadanos de la UE y de los miembros de su familia incluyen a los cónyuges del mismo sexo.

La directiva sobre libertad de circulación permite al cónyuge de un ciudadano comunitario reunirse con él en el Estado miembro en el que resida, tras ejercer su derecho a la libre circulación.

La opinión del abogado no es vinculante para el Tribunal con sede en Luxemburgo aunque en la mayoría de los casos el sentido de sus conclusiones coincide con el fallo definitivo.

Este caso responde al de un matrimonio formado por un ciudadano rumano y otro estadounidense, casados en Bruselas en 2010 y que en 2012 solicitaron en Rumanía los documentos necesarios para que el norteamericano pudiera trabajar y residir en Rumanía junto a su pareja. Las autoridades rumanas, sin embargo, denegaron el derecho de residencia al solicitante con el argumento de que en Rumanía no se le podía considerar cónyuge de un ciudadano de la UE, ya que este país no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo. En sus conclusiones, el Abogado General Melchior Wathelet precisa que el problema jurídico que constituye el eje central del litigio no es la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino la libre circulación de los ciudadanos de la Unión.