La sociedad y el deporte resaltan su profesionalidad y amor a Vigo y Galicia

La marcha de Julio Puente ha dejado un hueco en los corazones y mentes de muchas personalidades de Vigo y Galicia.

Horacio Gómez | Expresidente del Celta

"Nunca fallaba los domingos de partido del Celta en casa"

Horacio Gómez, expresidente del Real Club Celta de Vigo, quiso sumarse ayer a las voces que recordaron a Julio Puente. "Es una gran pérdida. Coincidí con él como director de FARO siendo yo presidente del Celta y siempre tuvimos mucho "feeling" porque era un gran celtista y un gran amante del deporte en general. Además, no fallaba nunca los domingos de partido en casa. Siempre nos tuvimos mucho aprecio y, de hecho, no hace mucho tiempo que hablamos por última vez", señaló el empresario que impulsó al Celta en su sueño hacia Europa.

Luis Espada | Exrector

"Su labor con la Universidad de Vigo fue muy importante"

Luis Espada, exrector de la Universidad de Vigo, resaltó ayer el respaldo a la institución que FARO aportó durante la dirección de Julio Puente: "Tengo un buen recuerdo suyo. Con él, tenía una relación muy fluida. Para mí, su muerte es una mala noticia.Como periodista, destacaría que siempre andaba buscando la objetividad en los temas, al menos en los relacionado con la Universidad de Vigo a la que impulsó con sus noticia. Esa labor fue importante porque había que dar difusión a una universidad que hacía pocos años que había empezado".

Adolfo Campos | Inst. Atlántico del Seguro

"A nivel humano, destaco la disponibilidad para conversar"

El presidente del Instituto Atlántico del Seguro (Inade), Adolfo Campos, conoció de primera mano a Julio Puente durante años. "Fue un profesional que mostró un gran interés por el deporte base y el Deporte vigués en general. La iniciativa de FARO "FutBase 98"–predecesor de Campeones– fue puesto en marcha durante su dirección para vertebrar el deporte base de la ciudad, que entonces precisaba un revulsivo", asegura. "A nivel humano, añade, destacaría la disponibilidad que tenía para dialogar. Era un gran conversador que se preocupaba de todo desde el punto de vista humano, no solo de las noticias".



Rafa Cid | Piloto de rallyes

"Un gran periodista con olfato para separar la paja del grano "

"Julio Puente, además de ser un periodista extraordinario con gran olfato para separar la paja del grano, me parecía un hombre capaz de ´hacerte un traje´ al primer contacto", rememora el piloto de rallyes Rafa Cid. "En el tiempo que duró su estancia en Faro mientras yo me ocupaba de las páginas del motor, me mostró un total apoyo y sentí además que me apreciaba como amigo. Años después tuve diversos contactos con él en su ciudad Gijón, la última hace pocos meses, y nuevamente sentí su cercanía y sincera amistad. Se va uno de los buenos en todos los sentidos".



Franco Cobas | Exolímpico

"FARO dio un buen salto desde la dirección de Puente"

Franco Cobas, remero olímpico en Roma 1960, indicaba ayer: "A Julio Puente, lo recuerdo con un cariño enorme. Tuve mucha relación con él y creo que FARO dio un buen salto en su organización desde la dirección de Puente. No puedo decir más que palabras amables porque siempre me trató muy bien. Siempre venía con una actitud muy cercana a interesarse por el resultado de las regatas, a pesar de solo ser yo un colaborador. Es una de esas personas que dejan huella, en mí dejó una impronta muy especial. Lamento mucho su fallecimiento.