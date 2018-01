–¿Qué define el curso Inglés, el curso completo para todos?

–Se trata de un curso de autoestudio pensado para que lo pueda seguir cualquier persona desde su casa, sea cual sea su nivel. De forma fácil, cada semana, el domingo se entrega el libro y el jueves se tiene la clase práctica online con el profesor. Es la primera vez que se hace un curso de estas características, cada semana una clase en directo en la que el alumno puede practicar lo aprendido y resolver sus dudas y preguntas.

–¿A qué cree que se debe que a los españoles se nos resista tanto este idioma?

–Sobre todo al sentido del ridículo. Hay mucha vergüenza a la hora de hablar y practicarlo ante la posibilidad de equivocarse. Para dominar un idioma, el 90% se basa en la práctica, y si se tienen reparos es complicado avanzar. Por ello en este curso se da tanta importancia a las prácticas.

–¿Por qué recomendar Inglés, el curso completo para todos?

–En este curso se acaban con excusas como: no tengo tanto tiempo, no puedo ir , es muy complicado o me da vergüenza. El tiempo se acorta y deja de ser un obstáculo (15 minutos diarios durante 6 o 9 meses), se puede realizar en cualquier lugar y con múltiples soportes (papel, ordenador, teléfono móvil). Se trata de un curso muy práctico y participativo (clases online semanales con un profesor para practicar y resolver dudas). Se ofrecen muchas soluciones para poner el inglés al alcance de todos.