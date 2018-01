La Navidad ya terminó: por qué debes pasar un mes sin consumir alcohol

El mes de diciembre y la primera semana de enero son días de excesos en la mesa y en la barra. Las Navidades son la época del año en la que todos aprovechan para no cortarse, tanto comiendo como a la hora de brindar. Aunque falta solo un mes para que lleguen los Carnavales, otro momento del año en el que comprometemos nuestra dieta, cortar el consumo de alcohol durante treinta días podría traer mejoras a la salud que hasta podrían alargar la esperanza de vida.

Así lo señala un estudio inglés recogido por el medio 'The Advertiser', que recomienda la abstinencia durante un mes para controlar el colesterol, los niveles hepáticos y la presión arterial.



Bajar peso

Que el alcohol engorda no es ninguna novedad. Contiene calorías vacías, que no tienen ningún valor nutricional y no sacian el apetito. no te sacian y te hacen engordar.

Una sola cerveza, por ejemplo, cuenta con 250 calorías. Si lo acompañamos con unas aceitunas y unas patatas fritas, un aperitivo común, estaremos ingiriendo un total de 350 calorías. Un vaso de vino tinto supone unas 82 Kcal, mientras que el de blanco un poco más, 105. Si hacemos cuentas, a final de mes podría salirnos una cara cuenta de calorías que solo nos harán engordar.





Más energía y mejor sueño

Dos tercios de los participantes del estudio aseguraron tener más fuerza al haber abandonado el alcohol durante un mes. Esto se debe, en parte, a la calidad de las horas de sueño.

El alcohol ayuda a dormirse más rápido, pero la calidad del sueño es peor: interrupciones nocturnas y un menor tiempo durmiendo en la fase REM.



Mejora la piel

La piel lucirá menos seca y más tersa, sobre todo si incrementamos el consumo de agua. El alcohol hace que disminuya la producción de una hormona antidiurética, encargada de hacer reabsorber el agua en el cuerpo.También contribuirá a que la caspa o el nivel de rosácea en la piel disminuyan.