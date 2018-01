Ryanair limita las maletas en cabina a pasajeros con embarque prioritario

Los pasajeros de Ryanair que viajen con la compañía irlandesa a partir del 15 de enero no podrán llevar maleta en cabina si no cuentan con embarque prioritario. La aerolínea limitará así llevar bolsas cuyas dimensiones y peso superen los 55cm × 40cm × 20cm y los 10 kilos. En caso de desear hacerlo, habrá que pagar un coste adicional de 5 euros por trayecto.



La compañía explica que la modificación en el embarque se produce por las "limitaciones de espacio en cabina, solo hay cabida para 90 artículos de equipaje de mano grandes".





Ryanair, Europe's No 1 airline, today (8 Jan), reminded customers of its new baggage policy, as part of its "Always Getting Better" programme. Ryanair has introduced new reduced checked bag fees. Read more here https://t.co/0Th1G51Naa pic.twitter.com/74ZuaoMV8Z