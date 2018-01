Ojo con el ibuprofeno: un estudio sugiere que podría provocar impotencia

El ibuprofeno es el sexto medicamento más consumido en España. Según datos del Sistema Nacional de Salud, cada año se venden unos 18 millones de envases de las pastillas más socorridas para aliviar cualquier tipo de dolor. Sin embargo, existen algunas advertencias sobre el abuso de su consumo.

La nueva tiene que ver con la problemas de la reproducción sexual masculina. Un equipo internacional de científicos de la Universidad de Copenhague, del Instituto Nacional de la Sanidad danés y la Investigación Médica de París ha realizado un ensayo clínico aleatorio con unos resultados que sugieren que el uso frecuente de ibuprofeno puede disminuir la producción de testosterona y causar impotencia sexual.

El informe ha sido publicado este lunes por la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Otro estudio realizado en Dinamarca sostiene que el consumo de este medicamento aumenta en un 50% el peligro de padecer un paro cardiaco.