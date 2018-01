Pedroche reconoce que duda si dar las Campanadas en 2018

La presentadora y colaboradora de televisión Cristina Pedroche, que ha dado las Campanadas de 2017 junto al chef Alberto Chicote en Antena 3, considera que tiene que reflexionar sobre las ventajas y los inconvenientes de presentar las tradicionales Campanadas de fin de año antes de decidir si estará o no en las de este año 2018.

"No, vamos a centrarnos y vamos a respirar hondo todo el mundo. No estoy diciendo que yo vaya a dar las Campanadas el año que viene. Eso habrá que verlo, habrá que estudiarlo y habrá que ver si compensa o no compensa todo el sufrimiento y todas las críticas, el volverme loca...", afirmó Pedroche en Zapeando (La Sexta), al ser preguntada sobre si ya está pensando en el vestido para la próxima Nochevieja.