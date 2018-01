"Operación Triunfo", con el viento a favor

"Operación Triunfo" ha sido sin duda el programa revelación de la temporada. Tras varios meses en la parrilla, el programa no deja de sumar telespectadores y seguidores en las redes sociales. Esta misma semana, el concurso se trasladaba al martes por el Año Nuevo y lo hacía sin dejarse nada en el camino, liderando el prime time a costa de la serie de Telecinco "El accidente" y arrasando tras viralizar la apoteósica actuación de Amaia.

En una gala en la que se despidió a Cepeda, el eterno nominado, y Aitana volvió a ser la favorita del público, toda la atención se la llevó la actuación de la concursante navarra que consiguió entusiasmar al público y al jurado con su interpretación del tema de Florence and The Machine "Shake it out". Amaia brilló con luz propia y consiguió, en apenas dos días, más de dos millones de visualizaciones de su actuación en Youtube. La canción fue líder de descarga en las plataformas digitales y hasta el vestido que lució la navarra se agotó en pocas horas. Todo un éxito que no hace más que sumar seguidores a una ola que no deja de crecer cuando queda un mes para que termine el programa. ¿Será Amaia la ganadora?, ¿nos representará en Eurovisión? Sea como fuere, TVE ya puede anotarse el tanto de haber conseguido atraer a los más jóvenes a ver un programa que parecía condenado. La modernización del formato y su inteligente promoción en las redes sociales han sacado del abismo a "Operación Triunfo". De eso ya no cabe duda.

Si hablamos de los comienzos de año, Telecinco está sufriendo más de lo esperado. Tras los malos datos de las campanadas presentadas por los colaboradores de "Sálvame", todavía no ha conseguido liderar el prime time en toda la semana. El lunes, Bertín no pudo con el especial de "Tu cara me suena", el martes fue "OT" quien lideró la parrilla y el miércoles fue el turno de los más pequeños en los fogones de TVE. "Masterchef Junior" dobló en audiencia a "Little Big Show". La apuesta por el nuevo programa de Carlos Sobera para susituir a "Las Campos" tampoco funcionó y dejo tocado al concurso de talentos infantiles, que sí que había funcionado en viernes. La única medio alegría fue pelear la noche del jueves con "Cenicienta" contra el estreno de la película de Buenafuente y Berto Romero en Antena 3. Aunque una semana no decide nada, la cadena seguro que ya piensa en como enderezar el rumbo para no perder su casi eterno liderazgo.

El que no da puntada sin hilo es Pablo Motos. La visita de Pablo López y Jessica Chastain han dejado dos de los momentos de la semana. El artista malagueño sorprendió a la audiencia al piano acordándose hasta de la sintonía de "Informe Semanal" y la actriz estadounidense recibió el aplauso unánime de la audiencia en su defensa de la mujer y el feminismo. En este caso fue el presentador de "El hormiguero" el que salió mal parado en las redes al hablar de rivalidad entre sexos. Nada mejor que un repaso en Twitter para empezar bien el año.