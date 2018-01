Los juguetes que traerán los Reyes

Melchor, Gaspar y Baltasar tendrían que ser muy magos para conseguir algunos de los juguetes que los niños gallegos les han pedido, porque han volado de las estanterías. Ya se agotaron para Papa Noel y ahora vuelven a estarlo. Son los juguetes de moda, esos que codician la mayoría de los pequeños y que traen de cabeza a los padres, especialmente a los más rezagados, que al llegar estos días a las tiendas se dan de bruces con un hueco negro y profundo en el estante. Los más pertinaces lo intentan en un establecimiento y en otro, comenzando así una loca carrera al estilo de "Un padre en apuros".

No es, sin embargo, nada que no ocurra cada Navidad. Siempre hay una serie de juguetes que se convierten en los reyes de la noche más mágica del año. Y eso que los padres son cada vez más previsores, según los profesionales del sector. "Cada vez son más los clientes que reservan los juguetes online para no quedarse sin ellos, aunque también hay que viene estos días con una lista enorme", afirma Frutos Varela, responsable de la juguetería de El Corte Inglés de Vigo.

Los más previsores comienzan diciembre con los deberes hechos, evitándose así desagradables sorpresas. "Este año hemos tenido un importante número de clientes que ya en octubre han comprado sus juguetes", afirman desde una de las tiendas viguesas de la cadena Juguettos.

Este año, las muñecas LOL, unas muñequitas que vienen en una bola, han desatado la locura de las niñas. Los padres que no consiguieron para Papa Noel lo intentan estos días de nuevo. Aún así, más de uno regresará a casa con las manos vacías, otra vez, ya que las nuevas remesas de LOL vuelan de las estanterías. Otros de los muñecos más deseados son los animales de Silvanyan Families. Otra estrella rutilante es LadyBug, la superheroína de la serie infantil que también triunfa fuera de la pantalla. Otros muñecos muy demandados son los Hatchimals, adorables mascotas a las que hay que cuidar desde antes de que salgan del huevo, y las Enchantimals, un grupo de amigas que guardan un gran parecido a sus mascotas. Junto con estas novedades, conviven clásicos como los Pin y Pon, la Nancy, la Barbie y el Nenuco. En cuanto a juegos, uno de los más demandados por las niñas es Slime Factory.

Entre los juegos más demandados se encuentran también los personajes de PJ Marks, basados en la serie de televisión, y sus accesorios, así como la espada "Calabrás" de "Zak Storm", agotada ayer en muchas tiendas. La pirámide del faraón de Playmobil también ha desaparecido de las estanterías ante la demanda tanto de niños como de niñas. Otro juego que llegará a muchas casas gallegas serán los coches autocontrol, entre los que destacan los Air Rebound, y el monopoli de Mario Bross, impulsado por la serie de vigeojuegos, otros de los grandes protagonistas de esta noche mágica, junto con los drones, especialmente demandados por los niños. "La venta de videojuegos es cada vez mayor, pero conviven perfectamente con la juguetería tradicional", afirma Varela. También los juguete de moda con clásicos como los puzzles y los juegos de mesa, y con los didácticos como el globo terráqueo interactivo, muy demandados también.