La Agadic organizó más de 1.800 actos culturales en un centenar de municipios en 2017

La Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), dependiente de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, organizó un total de 1.815 citas culturales entre funciones escénicas, conciertos y proyecciones cinematográficas durante 2017.

Estas ofertas, según indicó la Xunta en un comunicado, llegaron a más de 100 municipios de toda Galicia y fueron promovidas por Agadic en colaboración con corporaciones locales y otras entidades adscritas, como el Centro Dramático Galego (CDG) o el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI).

En este sentido, el Gobierno gallego destacó que los círculos de mayor actividad fueron los destinados a la circulación de espectáculos, con 1.224 citas --653 de teatro, 336 de música, 152 de magia, 44 de circo y 39 de danza--.

Además, el CDG ofreció 162 funciones tanto a través de la programación organizada en su sede del Salón Teatro de Santiago, como durante la gira "Martes de Carnaval", que representó, por primera vez en gallego, las obras de Valle-Inclán "As galas do defunto" y "A filla do capitán".

En cuanto a la actividad cinematográfica, la Xunta destacó la intensa programación del Centro Galego de Artes da Imaxe.