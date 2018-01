"Rock en Familia" celebra la Navidad con un festival especial

Un momento de la actuación de Play the Game, banda tributo a Queen. // Ricardo Grobas

Un momento de la actuación de Play the Game, banda tributo a Queen. // Ricardo Grobas

El Auditorio Mar de Vigo, en colaboración con Rock en Familia, se anticipa hoy a la llegada de los Reyes Magos con el "Festival Especial Rock en Familia", en el que actuarán tres de las bandas tributo que han participado en este ciclo de conciertos familiares a lo largo del pasado año. Además de descubrir la historia y las anécdotas más divertidas de AC/DC, Queen y The Beatles, los espectadores podrán disfrutar con sus grandes éxitos de la mano de algunas de sus mejores bandas tributo.

Además, el evento navideño contará con talleres de percusión corporal, fabricación de púas y de chapas roqueras, y de pintacaras, que hicieron las delicias de grandes y pequeños.

Los talleres se desarrollarán de 16.30 a 18.00 horas, mientras que el concierto arrancará a las 18.30 horas, en el vestíbulo del Auditorio Mar de Vigo. En esta entrega especial de "Rock en Familia" volverán a salir a escena las bandas tributo Play the Game (banda tributo a Queen), Thunderstruck (AC/DC) y The Details (The Beatles).

Este festival navideño es de entrada libre hasta completar aforo. El horario para recoger las invitaciones es de 16.00 a 18.00 horas e la taquilla del mismo auditorio.

Descubrir la música

La iniciativa "Rock en Familia" abrió en 2017 precisamente con la música del grupo australiano AC/DC, que de nuevo hoy volverá a escucharse en este auditorio, de la mano del grupo Thunderstruck, que traerá una selección de las mejores canciones de los hermanos Malcom y Angus Young, y que ya forman parte de la historia de la música, como la que da nombre a la banda tributo. Tras las vacaciones de verano, retomó el programa Rock en Familia" el grupo Satánicas Majestades (banda tributo a The Rolling Stones), mientras que la banda tributo a U2, U2 Band, cerró el programa el pasado mes de noviembre, con un concierto que repasó toda la discografía del grupo irlandés que lidera Bono.

Cientos de niños vigueses han pasado, con sus progenitores, por este ciclo de conciertos familiares, cuyo objetivo es que toda la familia descubra la historia y la música de las grandes bandas del rock.