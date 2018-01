Regalos de Reyes, a subasta

Las colas en las tiendas para descambiar los regalos menos afortunados de los Reyes Magos van perdiendo terreno ante la posibilidad de poner a subastarlos por internet a golpe de ratón. La subasta online de artículos gana adeptos en España, especialmente tras estas fiestas, y las plataformas esperan un nuevo repunte tras la llegada de los Magos de Oriente.

La venta en tiendas de segunda mano o internet, más conocida por el término en inglés "regifting", es una tendencia que cada año gana más adeptos en España, y dentro de esta, la subasta online de artículos, que se dispara tras estas fiestas. Esta última modalidad se ha convertido en la salida perfecta para aquellos regalos poco afortunados que a veces dejan los Reyes Magos. Hce apenas unos años, había que esperar largas colas en las tiendas los días posteriores a la visita de los Magos de Oriente para devolver estos presentes. Hoy, las nuevas tecnologías permiten deshacerse de ellos de una forma rápida y sin moverse de casa.

De esta forma, internet se ha convertido en una vía de escape para quienes han recibido un regalo que no querían y quieren deshacerse de él para obtener así un ingreso extra y comprarse lo que realmente les gusta, ya que a otro lado de la pantalla siempre habrá alguien dispuesto a pujar por algo que otro no quiere. "Las formas de consumo nada tienen que ver con las de antes. El principal responsable de ese cambio es internet, cuya inmediatez hace que el regifting sea una solución eficaz dando una utilidad al regalo que no ha gustado y ponerlo al alcance de otras personas a las que sí les podría hacer ilusión", comenta Alejandro Sánchez, director general en España de una plataforma de subastas online de artículos singulares.

Entre todas las opciones que se pueden encontrar en la red para llevar a cabo esta práctica, las subastas online han ido ganando fuerza en los últimos años. Según datos de Catawiki, en enero del año pasado en España el portal de subastas experimentó un incremento del 63% en el número de usuarios que se registraron en la plataforma para vender sus artículos coincidiendo con el final de las fiestas navideñas.

"Llama la atención que ese pico coincida con estas fechas claves, lo que nos lleva a pensar que ese aumento de actividad guarda una relación directa con los regalos no deseados recibidos en Navidad y además demuestra cómo los españoles se adaptan cada vez más a estas nuevas tendencias de consumo", señala Sánchez. Y añade que "todo apunta a que este año se repita ese notable incremento tras el día de Reyes.".

Si el regalo recibido este año es un objeto curioso o de coleccionista como joyas, relojes, un cómic, alguna antigüedad, sellos, monedas o cualquier otro regalo especial con cierto valor para el mundo del coleccionismo, Catawiki.es puede ser un buen aliado para estos casos.

Otra opción a los regalos no desados es el mercado de segunda mano, en el que acaban muchos regalos de los Reyes Magos que no admiten descambios en sus tiendas de origen.